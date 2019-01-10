«Прокачка» салона «ласточки»: Самый яркий тюнинг салонов старых ВАЗ показали в сети

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Некоторые владельцы российских авто стремятся добавить больше комфорта, а также сделать интерьер уникальным и запоминающимся. В сети собрали ТОП-10 самых ярких доработанных салонов ВАЗ.

Одной из наиболее частых процедур в ходе «прокачки» салона является замена стандартных кресел, к примеру, на спортивные «ковши» с ярко выраженной боковой поддержкой, как это сделали на ВАЗ-2114. Обладатель «семёрки» остановил выбор на мягких кожаных креслах, в подборке нашлись и «ласточки», чьи владельцы отдают предпочтение тканевой отделке.

Продолжение... «Не для варваров»: О степени надёжности LADA Vesta рассказал блогер По мнению одного из автоблогеров, «Веста» удивит своих владельцев «живучестью». Кроме того, не реже автомобилисты на старых моделях от компании «АвтоВАЗ» убирают штатное рулевое колесо. Достойной заменой считается спортивный руль Pro или массивный руль Momo. Доработке подвергаются и приборные панели.

Наиболее стильно выглядят салоны, выдержанные в единой цветовой гамме. В случае с ВАЗ-2110 ярко-желтый прекрасно сочетается с чёрным, а вот ВАЗ-2107 может похвастаться синим салоном.

Большинство машин с «прокачанным» внутренним убранством получили также новую «музыку» с мощными динамиками в дверных панелях.

Что касается современных технических устройств, автовладельцы отталкиваются от своих потребностей и возможностей, ограничиваясь установкой одного гаджета или превращая авто в «космический корабль».