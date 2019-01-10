«Не для варваров»: О степени надёжности LADA Vesta рассказал блогер

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По мнению одного из автоблогеров, «Веста» удивит своих владельцев «живучестью».

В связи с тем, что LADA Vesta появилась на российском рынке в 2015 году, на сегодняшний день уже встречаются экземпляры, пробег которых переваливает за 100 000 км. Однако пока остаётся только гадать, каким в среднем будет максимальный срок службы этой модели.

Блогер с канала «Дядька Тайм» рассказал, что LADA Vesta – это машина «не для варваров», которые смогут «убить» её всего за полгода после покупки. Если же своевременно проходить ТО и менять расходники, автомобиль прослужит очень долго.

Производитель обещает, что седан «Веста» преодолеет 200 000 км без серьёзных проблем. Отметим, что заявленный максимальный пробег одного из самых главных конкурентов российского авто – KIA Rio – составляет 180 000 км. Блогер подчеркнул, что в заявления «АвтоВАЗ» можно верить, ведь на сайтах объявлений предлагается немало старых подержанных «тазов» с трёхзначной цифрой на одометре. Причём такие машины ещё на ходу.

Что касается степени надёжности LADA Vesta, сотрудники «Авторевю» подвергли этот автомобиль самым жестким испытаниям, искусственно моделируя пробег в 100 000 км. К самому двигателю у экспертов не возникло особых претензий, но в коррозийных камерах у мотора поржавели крепления. Коррозии подвержен и сам кузов, поэтому владельцам стоит сразу замазывать все сколы.

По-настоящему слабым местом модели стала выпускная система, которая в ходе испытаний неоднократно ломалась. Правда, сотрудники «АвтоВАЗ» уверяют, что на заводе уже стали более качественно приваривать кронштейн к лонжерону.