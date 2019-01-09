Компания Valeo продемонстрировала «прозрачный» трейлер

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Инженеры французской компании Valeo трудятся над технологией, которая может существенно облегчить управление транспортом с прицепом или трейлером.

В Лас-Вегасе проходит выставка CES-2019, в рамках которой компания Valeo показала свой новый проект под названием XtraVue Trailer. Технология предназначена для скрытия прицепа или трейлера из поля зрения водителя.

Специалисты Valeo предлагают устанавливать в задней части машины и прицепа камеры, которые бы выводили изображение на экран мультимедийной системы, чтобы водитель видел происходящее в «слепой» зоне.

Пока рано говорить о появлении технологии XtraVue Trailer в серийных машинах, однако ее создатели убеждены, что она обладает хорошим потенциалом. По словам разработчиков, за счет системы водители транспорта с прицепом или трейлером станут увереннее при маневрах в самых разнообразных ситуациях.