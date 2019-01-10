В Австралии установлен мировой рекорд по самому большому бернауту

Сегодня, 06:00

В Канберре состоялся автомобильный фестиваль Summernats, на котором полминуты более 100 машин «жгли резину».

В Австралии установлен рекорд, который внесли в Книгу Гиннеса. Речь идет о самом массовом бернауте в мире. Накануне видеоролик с мероприятием появился на сайте YouTube.

Рекорд имел место на фестивале Summernats, который ежегодно проводится Канберре. В нынешнем году на этом празднике побывало порядка 100 000 зрителей. На мероприятии покрышки жгли 126 автомобилей (252 колеса).

Напомним, ранее подобный рекорд был зафиксирован в Саудовской Аравии. Там автолюбители задействовали 119 машин.