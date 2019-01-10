Компания Opel показал новый микроавтобус Zafira Life

Сегодня, 07:00

Opel Zafira Life можно смело называть идеологическим «наследником» минивэна Vivaro, производство которого будет прекращено теперь уже окончательно.

От своих аналогов в лице микроавтобусов от Citroen и Toyota новинка будет несущественно отличаться лишь оформлением передней части кузова: Zafira Life получит обновленные передние бампера и свежую радиаторную решетку, а также доработанную головную оптику. Интерьер «Зафиры», в то же время, полностью не отличим от остальных минивэнов данного сегмента.

Лишь шильдик на руле будет напоминать о том, что это – автомобиль от Opel. Микроавтобус будет предложен в трех различных версиях длины кузова – от 4,6 до 5,3 метра, при этом стартовая модификация включает в себя лишь двухрядный салон, в то время как для более «вытянутых» моделей предоставляется опциональный третий ряд сидений. Таким образом, максимальная вместительность машины составит 9 человек. Минивэн оснастят 1,5- или 2,0-литровым турбодизельным агрегатом на 120 и 177 л.с. соответственно.

К 2021 году запланирован выпуск полностью электрической модификации Opel Zafira Life, разработкой которой займется французская компания Dangel – они же сейчас заняты созданием полноприводного микроавтобуса.