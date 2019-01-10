«Самый корявый тюнинг»: «Монструозная» ВАЗ-2106 рассмешила сеть

Сегодня, 05:45

Автоблогер с YouTube-канала «EMGroup» продемонстрировал крайне странный тюнинг ВАЗ-2106. Комментаторы в сети не оценили столь экстравагантную доработку.





Обзорщик рассказал о том, что владелец «шестёрки» решил не мелочиться с какими-то точечными модификациями – он просто вытащил все «внутренности» отечественного автомобиля и заменил их запчастями от BMW. Редуктор, поворотные кулаки, подвеска – всё было пересобрано специально под размеры ВАЗ-2106, разве что карданный вал не балансировался, чтобы не морочить себе голову, водитель его просто обрезал.

Дополнительно были усилены лонжероны, заменена даже рулевая тяга – от оригинальных «Жигулей» остались лишь пружины амортизаторов. Существенные изменения коснулись и интерьера «монструозного» ВАЗ-2106. Заводскую торпеду выкинули, также установив на её место аналогичную запчасть от одного из старых автомобилей баварского концерна. А вот цилиндр сцепления тут уже от HondaCivic.По словам владельца, 150-сильного мотора с головой хватает для этой «шестерки», разгоняется она очень быстро благодаря своей низкой массе, а благодаря доработанной подвеске рулить её – одно удовольствие.





Стоимость данного тюнинг-проекта обошлась автовладельцу в 1 000 долларов и он убежден, что так он получит более надежную машину, чем если бы он просто докупал отдельные детали к ней: «В наших регионах проще взять мотор от BMW, со всей коробкой, подвеской и прочим, или вообще купить себе старенькую бэху за 700 евро и разобрать, чем бесконечно дорабатывать эту шестерку!». В сети, впрочем, данный тюнинг ВАЗ-2106 не оценили, такая «сборная солянка» из запчастей от иномарок даже рассмешила комментаторов: «Самый корявый тюнинг!».