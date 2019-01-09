«Гараж короля»: Какими иномарками «хвастался» Филипп Киркоров выяснили в сети

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В автопарке звезды есть и кабриолет Mercedes SLK, который считается «лучшим автомобилем для геев», согласно официальному заявлению Европейского сообщества лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

В популярном тематическом сообществе соцсети «ВКонтакте», посвященном новостям из мира шоубизнеса, решили вспомнить, какими иномарками любит щеголять знаменитый Филипп Киркоров.

При подробном разборе автопарка «поп-короля» выяснилось, что певец не гонится за модой, предпочитая количеству – качество. Венцом коллекции Киркорова справедливо назвали огромный белоснежный лимузин Hummer Ultra Reincarnation, в котором артист неоднократно появлялся на фешенебельных приёмах и красных дорожках. Автомобиль создавался по особому заказу, стоимость необычного проекта составила 500 000 долларов.

Помимо этого, в гараже «короля» стоит красный Porshe Cayenne за 4 миллиона рублей, подаренный благодарными фанатами. Стоит сказать, что у артиста четко прослеживается любовь к белому цвету, ведь помимо красного «Кайена» в его автопарке нет автомобилей другого цвета. Также Филипп был замечен за рулём Lexus LS460, который он подарил себе сам на 40-летний юбилей. Премиальный седан обошёлся Киркорову в 2,5 миллиона рублей.

Наконец, фанаты вспомнили и о Lincoln Town Car, приобретенном певцом за 400 000 рублей ещё в 1997 году. «Он всегда любил старенькое» – ехидно пошутили комментаторы.