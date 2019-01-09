Hyundai разработали шагающее авто Elevate

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В Лас-Вегасе стартовала международная выставка электроники CES, на которую привезли свои разработки многие автопроизводители. Южнокорейский бренд Hyundai представил концепт шагающего авто Elevate.

Hyundai Elevate назван шагающим, поскольку все четыре колеса установлены на манипуляционные ноги. Разработчики отметил, что это позволит преодолевать трудные участки спасательным службам. Специалисты утверждают, что авто перешагнет через двухметровые препятствия.

Hyundai Elevate в первую очередь предназначен для экстренных служб, когда на счету каждая минута, а впереди завалы или другие трудности. Кроме того, автомобиль рассчитан не только на перевозку пассажиров, но и грузов.

В основу шагающей модели легла архитектура EV, которая предполагает исключительно электромотор, однако его характеристики не известны. Представители Hyundai сообщили, что намерены запустить серийное производство Elevate.