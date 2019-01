Японцы представили новую версию Nissan Leaf

Сегодня, 13:56

На выставке CES-2019 в Лас-Вегасе, посвященной потребительской электронике, японский автогигант Nissan представил новую версию своего полностью электрического хэтчбека Nissan Leaf. Новинка получила название Nissan Leaf e-Plus.

В США электрокар будет известен как Nissan Leaf Plus Series. Электромобиль выйдет на рынок в трех версиях Nissan Leaf S Plus, Nissan Leaf SV Plus и Nissan Leaf SL Plus.

Электрокар обустроят батареей, обладающей емкостью в 62 кВт/ч, а мощность ее составит 160 кВт. С таким аккумулятором японский электрокар сможет проехать на 55% больше, чем Nissan Leaf прошлого поколения с 40-киловаттной батареей.

По всей видимости, дальность хода у новой версии Nissan Leaf составит 360 км. Новинка обзаведется переработанным «передком» с голубыми мотивами, а салон получит мультимедийный центр с 8-дюймовым тачскрином с возможностью синхронизации со смартфоном.