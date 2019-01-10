Автомобили BMW в Китае получат голосовой помощник от Alibaba

Сегодня, 05:00

Инженеры баварской компании BMW на выставке CES-2019 расскажут о начале нового партнерства с китайскими компаниями на поднебесном авторынке. Одной из указанных фирм станет интернет-гигант Alibaba Group.

Конструкторы BMW внедрят в свои модели голосовой помощник Tmall Genie. Этой системой машины немецкого бренда оборудуют в Китае до конца 2019 года. Благодаря этой разработке появится возможность управления всеми системами автомобилей, осуществлять звонки, использовать ежедневник, заниматься онлайн-покупками, смотреть фильмы или узнавать погоду. Главной спецификой этого ассистента станет голосовое управление.

Для того, чтобы воспользоваться данной функцией необходимо подключить мультимедийный центр к смартфону – каждый автомобиль от BMW в Китае обладает встроенной сим-картой.