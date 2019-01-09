Составлен ТОП-5 «лайфхаков» для эксплуатации автомобиля в зимнее время

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Популярный блогер назвал 5 основных секретов, которые помогут в эксплуатации автомобиля в суровый зимний период.

Чтобы очистить заснеженную машину ото льда, большинство людей использует специальный скребок, однако распространены случаи, при которых данного инструмента нет под рукой, тогда на помощь может прийти обычная пластиковая карта – вначале следует убрать снег руками, после чего уже воспользоваться картой, счищая наледь с поверхности стекла. Избежать обледенения, кстати, тоже можно, нужно лишь перед постановкой машины на ночную стоянку открывать в ней все двери и окна – это поможет выровнять температуру внутри и снаружи машины.

Продолжение... «Нива» с мостами «УАЗика»: LADA 4X4 показала превосходство на бездорожье Отечественный «вездеход-гибрид» показал свои способности на офф-роуде. В зимнее время распространены случаи, при которых автомобиль крепко застревает в снежных сугробах, и, если у вас нет лишних денег на вызов эвакуатора – лучше всего будет достать из салона резиновый коврик и подложить его под ведущие колеса машины. Таким образом будет создан зацеп для колёс, необходимый для первого рывка. Помимо этого, в зимний период следует всегда хранить в бардачке пару носков. Они нужны для того, чтобы сохранять стеклоочистители от снега и льда, для этого ночью следует отогнуть их и надеть сверху носки – выглядеть будет нелепо, зато очень практично.

Последний совет в ТОП-5 «лайфхаков» для эксплуатации автомобиля в зимнее время относится к быстрому и простому «аварийному» набору. Эксперт советует всегда иметь в машине спички и несколько свечек для света и обогрева, теплое одеяло, фонарик и небольшой запас провизии, дабы обезопасить себя на случай, если авто застрянет слишком далеко от цивилизации.