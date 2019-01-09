«Нива» с мостами «УАЗика»: LADA 4X4 показала превосходство на бездорожье

Сегодня, 13:38

Отечественный «вездеход-гибрид» показал свои способности на офф-роуде.

Любители активного отдыха собрались вместе для заездов на бездорожье. На мероприятии можно было увидеть несколько внедорожников, однако больше всех выделялась темная «Нива», так как она доработана мостами «УАЗика». Уточним, на слёт любителей бездорожья большинство автомобилистов приехали именно на внедорожниках LADA 4X4. Однако на мероприятии также побывали «олдскульный вездеход» Hyundai Terracan образца 2001 года, УАЗ «Хантер» на 35-х колесах и «Патриот».

В одном из заездов перед его участниками стояла задача, проехать по замерзшей речушке с крутыми берегами. Первой в «бой» пошла обычная «Нива» с внедорожными колесами, которая с легкостью преодолела препятствие. Следом за ней с берега на замерзшую воду съехал большой и тяжелый Hyundai Terracan, который сразу проломил лёд, и оказался в «ловушке». Пока «кореец» пытался из нее выбраться, на реку выехала «УАЗ-Нива», которая объехала Hyundai по не треснувшему льду, и вообще без каких-либо затруднений выехала на другой берег реки. И это не удивительно, ведь на мостах «УАЗа» она стала выше, а еще проходимости ей добавляют большие колеса.

Далее препятствие преодолела еще одна «Нива», а в это время Hyundai Terracan выбирался из реки с помощью лебедки. Следом за LADA 4X4 себя показал УАЗ «Хантер» на 35-х колесах, который тоже без труда справился с задачей. А после «Хантера» в место, из которого только выбрался Hyundai, заехал «Патриот», который тоже пришлось вытаскивать из реки лебедкой.

К слову, многие признают, что «Нива» не может похвастаться комфортом, но, под управлением умелого водителя она превращается в хороший внедорожник. Говоря о вышеописанном заезде, можно с уверенностью говорить о том, что LADA 4X4 превзошла своих оппонентов, но не только благодаря опытным водителям, а и за счет того, что она гораздо легче конкурентов, что не дает ей увязнуть там, где другие «тонут».