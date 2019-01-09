Люксовый внедорожник от FAW скоро появится в продаже

Сегодня, 15:17

Китайская компания FAW готовится вывести на рынок новый роскошный внедорожник Hongqi HS7. В основу новинки легла архитектура Toyota Crown прежнего поколения.

Стоит сказать, что новый Hongqi HS7 презентовали осенью минувшего года в рамках автосалона в Гуанчжоу. Интересно, что оформление новинки исполнено в духе прототипа Hongqi S-Concept.

Подкапотное пространство премиального внедорожника занимает 6-цилиндровый 3-литровый двигатель с производительностью 338 лошадиных сил. Он приводится в действие 8-скоростной автоматической трансмиссией от Aisin и полноприводным механизмом.

Тестовая сборка новинки уже началась на заводе FAW, а на рынок внедорожник выйдет в первой половине текущего года. На рынке автомобиль потеснит новые BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. За Hongqi HS7 китайцам придется выложить от 280 000 юаней или 2 827 000 рублей.