Официально представлен новый седан Mercedes-Benz CLA

Сегодня, 22:00

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz официально представил новое поколение седана CLA. Модель получила новую архитектуру, переработанный дизайн, а также ряд нового оснащения.

Презентация нового Mercedes-Benz CLA состоялась в рамках выставки CES. Купеобразный седан получил обновленную внешность и новый комплекс мультимедиа. В основу нового поколения легла архитектура MFA.

Mercedes-Benz CLA обзавелся спортивным бампером, новой оптикой и расширенными арками колес. Салон выполнен в стиле А-класса: цифровая «приборка», новый комплекс мультимедиа MBUX, который способен распознавать команды голоса и жесты.

Под капотом нового седана расположился турбодвигатель объемом 2,0 литра с отдачей в 224 л. с. при моменте силы в 350 Нм. В паре предложен передний привод и 7АКПП. Позднее клиентам предложат турбомотор на дизеле с МКПП и системой полного привода.

Кроме того, Mercedes-Benz CLA получит версию AMG и удлиненную модификацию универсал CLA Shooting Brake. Новое поколение начнут предлагать уже в мае. За выпуск седана отвечает предприятие в Венгрии, которое собирает актуальную версию CLA.