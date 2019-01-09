«Достойный конкурент Камри»: О новой Mazda 6 рассказал эксперт

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Японский представительский седан обладает привлекательной внешностью и отличными ходовыми качествами.

Блогер с канала Крутящий момент решил поближе познакомиться с новым японским седаном Mazda 6. О «четырехдверке» нового поколения в топовой комплектации рассказал обзорщик.

Подкапотное пространство нового Mazda 6 занимает мотор объемом 2,5 литра с производительностью 194 лошадиные силы. Он приводится 6-скоростной АКПП. Кроме того предусмотрен 2-литровый 164-сильный агрегат.

В основу нового Mazda 6 легла та же архитектура, которая применялась для разработки «шестерки» прежнего поколения. Новая Mazda 6 обзавелась пересмотренной решеткой радиатора, а противотуманные осветители были перенесены в оптику. Все фонари на японском седане получили светодиоды, подчеркнул блогер. Выхлопные трубы также изменились – они стали шире и больше по диаметру, что придает агрессии внешнему облику Mazda 6. Еще седан снабдили 19-дюймовыми колесными дисками, что характерно для топовой версии.

С места Mazda 6 трогается резво, а в салоне авто при езде слышится только шум дорожного покрытия, что говорит об улучшенной шумоизоляции. Руль отлично ложится в руки и обеспечивает отличную управляемость автомобилем. Блогер отметил хорошую реакцию педали газа и отличное переключение КПП. Эксперт отметил хорошую работу подвески – автомобиль превосходно ведет себя на дороге.

В салоне Mazda 6 в топовой комплектации стоит отметить 7-дюймовый ЖК-дисплей, на который выводится информация о скорости машины, мертвых зонах и подсказки о навигации при заднем ходе. Эксперт отметил комфортабельность Mazda 6 при передвижении – не слышен скрип салона и гула мотора. Mazda 6 также обзавелась системой «Старт\Стоп». Салон седана обшит кожей Nappa, а на передней панели блогер отметил элементы искусственного замша и деревянные вставки. Функциональный перечень Mazda 6 новой генерации включает в себя двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, проекционный экран и парктроники.

На задних сиденьях Mazda 6 превосходно может чувствовать себя даже пассажир внушительных габаритов – японцы предусмотрели достаточно места. В задней части салона блогер выделил дефлекторы обдува, большой подлокотник и подогрев задних сидений, а также USB-разъем.

По словам блогера, Mazda 6 позиционируется как бизнес-седан для повседневного использования, способный потеснить на рынке прославленный Toyota Camry. «Достойный конкурент Камри», - резюмировал обзорщик.