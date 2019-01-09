В Индии дилеры получили бюджетник Nissan Kicks

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Представители японского бренда Nissan сообщили, что для Индии предусмотрено сразу несколько вариантов кроссовера Kicks. В основе бюджетника лежит общая архитектура с Nissan Terrano/Renault Duster.

Продажи нового кроссовера Nissan Kicks стартуют уже 22 января. Дилер-центры в Индии будут предлагать минимум четыре варианта исполнения бюджетника, среди которых и двухцветное оформление.

Презентация индийского Nissan Kicks состоялась еще в октябре прошлого года. Кросс построен на архитектуре B0 из-за чего габариты стали больше. Для Индии бюджетник получил другу решетку радиатора, обвес из пластика и переработанные бампера. В интерьере появилась другая панель, руль, а консоль была расширена.

Под капотом индийского Kicks предложен атмосферный мотор объемом 1,5 литра с отдачей в 106 л. с. и дизельный мотор объемом 1,5 литра на 100 л. с. В паре предложены 5МКПП, 6МКПП или вариатор. В базе модель в Индии предложат за 950 000 рупий или 944 000 рублей.