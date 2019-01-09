«Как обманывают дилеры»: Опытом покупки Skoda Kodiaq поделился блогер

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От дополнительного соглашения при покупке автомобиля в автосалоне необходимо отказываться, заметил автолюбитель.

Эксперт с канала Spah Family раскрыл очередную схему обмана официальных автодилеров. Блогер рассказал о своем опыте приобретения чешского кроссовера Skoda Kodiaq.

По словам блогера, один автолюбитель приобретал Skoda Kodiaq в официальном автоцентре бренда, расположенном на Таганке в Москве. Автомобилист выложил за «Кодиак» вместе со скидкой 2 034 000 рублей – представители автосалона «скинули» 300 000 рублей. Также водитель поделился информацией, как происходил процесс покупки – клиентам предложили весь имеющийся в шоуруме модельный ряд Skoda до 2 500 000 рублей и варианты по более низкой цене с уже установленными дополнениями.

Продавцы предложили сделать клиенту скидку, но тот сказал, что подумает. После этого, автолюбитель съездил к другому дилеру, но там скидок никаких не предоставлялось, поэтому пришлось вернуться к прежнему дилеру. Покупатель «Кодиака» решил воспользоваться программой обмена Trade-In и автокредитованием.

После одобрения кредита, автомобилист приехал в автоцентр, чтобы сдать старый «Кодиак» по Trade-In, после оформления всех бумаг, покупатель обратился к менеджеру, чтобы ему прислали все договора, что и было сделано. Но они не были должным образом оформлены. Уже в автоцентре был распечатан новый договор, в корне отличавшийся от отправленного – в новом соглашении автолюбитель заметил неправильно внесенную информацию и сделал менеджеру замечание относительно этого. Менеджер обещал исправить, но после этого договор не был предоставлен автолюбителю.

После оформления Trade-In началось оформление автокредита, но перед этим кредитный менеджер сообщила, что необходимо оформить КАСКО, что и было сделано. После этого необходимо было внести предоплату за автомобиль. Далее был распечатано дополнительное соглашение, в котором было указано, что покупатели не имеют права отказываться от дополнительных услуг – страховки жизни, помощи на дорогах и других.

Интересно, что в договоре указана стоимость авто со скидкой, а в дополнительном соглашении – полная стоимость, а разница между ними – 190 000 рублей. В дополнительном соглашении указывается еще сумма в 170 000 рублей, которую должен заплатить клиент при расторжении договора. Как выяснилось, эта сумма выплачивается дилеру страховой компанией за заключение таких договоров.

После отказа подписывать дополнительное соглашение, менеджер автоцентра заявил, что тогда скидки аннулируются и «Кодиак» можно будет купить по полной стоимости. На тот момент клиент просидел уже несколько часов в помещении дилерской компании, то ему пришлось подписать договор – менеджеры автоцентра взяли его измором.

Также были проблемы с выдачей автомобиля – менеджер автоцентра сообщал, что так как банк еще не перевел деньги, то кроссовер выдать не получится. После трехчасовых разбирательств выяснилось, что банк деньги перевел еще в день заключения договора, поэтому дилеру пришлось выдать автомобиль клиенту.