Премиальный звук за 12 тыс. рублей: О «прокачке» колонок Hyundai Solaris рассказал блогер

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Улучшенное звучание добавил комфорта и привлекательности «корейцу».

Блогер с канала BASSecurity показал, как достичь премиального звука на бюджетном седане Hyundai Solaris за 12 000 рублей. О «прокачке» колонок на «Солярисе» рассказал эксперт. Про проигрывании музыки на аудиосистеме, встроенной в Hyundai Solaris, слышится дребезжание пластика передней панели и дверей, а также фактически не слышен звук из задних динамиков.

Продолжение... «Лайфхак» для KIA Rio: Как отключить надоедливый «звук ремня» рассказал владелец Владелец KIA Rio продемонстрировал «лайфхак», позволяющий избавиться от назойливого напоминания о непристёгнутом ремне безопасности. Указанная сумма в 12 000 рублей потратили на передние и задние колонки, и 800-ватный усилитель с дистанционным регулятором басов. Кроме этого, блогер сделал шумоизоляцию дверей и установил сабовое звено.

В «Солярис» блогер решил установить акустическую систему компании Oris, которая превосходит штатную акустику – новые колонки больше по размеру и отличаются более высоким качеством звука. После того, как была установлена новая акустическая система и улучшена шумоизоляция, были установлены сабвуферы в «Солярис».

Первоначально блогер включил мультимедийный центр без сабвуферов – звук был отличный и не мешал скрип пластика дверей, так как двери были «зашумлены». После этого автоблогер подключил сабвуферы, чтобы услышать полноценное звучание – качество музыки еще более улучшилось.