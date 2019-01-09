«Лайфхак» для KIA Rio: Как отключить надоедливый «звук ремня» рассказал владелец

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Владелец KIA Rio продемонстрировал «лайфхак», позволяющий избавиться от назойливого напоминания о непристёгнутом ремне безопасности.

По словам водителя, крайне надоедливый «звук ремня», который сопровождает каждое включение двигателя автомобиля, начал его бесить довольно давно и только сейчас он сумел выяснить, что нужно сделать, дабы его отключить. Чтобы решить данную проблему, автомобилисту понадобилась обычная крестовая отвертка, с помощью которой он открутил два винтика из защелкивающего устройства ремня.

После этого он снял пластиковую крышечку, открыв «корень зла» – тот самый агрегат, подававший назойливый сигнал. В нем необходимо опустить небольшой рычажок, переведя устройство, таким образом, в режим «ремень пристёгнут». В результате, после включения мотора на KIA Rio, посторонние звуки уже перестали появляться: «Полная тишина. Машина считает, что мы пристёгнуты!».

Комментаторы в сети оценили полезный «лайфхак» для KIA Rio, однако задались вопросом, к чему может привести такое собственноручное вмешательство в работу систем безопасности автомобиля: «Всё гениальное – просто!», «Мне кажется подушка тоже на него завязана: срабатывать ей или нет. Будете ехать непристегнутым и не дай бог ДТП. Помимо того, что тело вперед пойдет, так еще и получите неплохой удар подушкой. Двойной удар! Все, что придумано в машине, оно не просто так».