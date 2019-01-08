Новая «Шнива»: «GM-АвтоВАЗ» выпустит обновленную Chevrolet Niva в январе

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Недавно ходили слухи о «закате» Chevrolet Niva, однако теперь стало известно, что модель не только останется на рынке, но и в скором времени появится в продаже в обновленном виде.

СП «GM-АвтоВАЗ» сообщило о подготовке к выпуску обновленного вседорожника Chevrolet Niva. Революционных перемен автомобиль не получит, но модель ждет небольшой «фейслифтинг». Ожидается, что машина получит слегка «освеженную» внешность и улучшенную шумоизоляцию салона.

Напомним, слухи об уходе Chevrolet Niva с рынка, пошли в конце минувшего года, так как срок действия ОТТС модели заканчивался в декабре. Продажи модели падают, а потому предполагалось, что реализация машины вовсе скоро прекратится. Однако незадолго до Нового года стало известно, что было зарегистрировано новое ОТТС на «Шниву», срок действия которого заканчивается в конце 2021 года.

Согласно новому ОТТС, для обновленной Chevrolet Niva предусмотрены антиблокировочная тормозная система, водительский эйрбэг, система «ЭРА-ГЛОНАСС». О стоимости новинки пока ничего не говорится.