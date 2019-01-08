Hyundai представит новый кроссовер Hyundai Styx по цене LADA Vesta в апреле

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Корейцы определились с датой презентации нового бюджетного кроссовера Hyundai Styx. Машину покажут 17 апреля нынешнего года на мотор-шоу в Нью-Йорке.

Hyundai Styx заявлен, как самый дешевый кроссовер южнокорейской марки. Машина основана на шасси модели Solaris, продаваемой в России. Внешность авто выполнена в новом фирменном стиле своего бренда. Известно, что паркетник получил «двухэтажную» оптику и каскадную решетку радиатора. Машина наделена традиционным для кроссоверов неокрашенным пластиковым обвесом. Обликом новинка будет похожа на модель Kona, а силуэтом напомнит паркетник Creta.

Силовую линейку Hyundai Styx представят мотор 1.0 T-GDI тягой 100-120 л.с. и дизельный 1.4 отдачей 90 л.с. Агрегаты будут сочетаться с 6-МКПП и 7-РКПП с двойным сцеплением. Машина будет продаваться только в переднеприводном исполнении.

Ожидается, что Hyundai Styx будет оснащаться системами ABS и курсовой устойчивости, кондиционером и климатической установкой, мультимедийным комплексом с «парящим» сенсорным дисплеем, панорамным люком, адаптивным круиз-контролем, системой предотвращения столкновений и многим другим.

Выпуск Hyundai Styx наладят в Индии и Южной Корее. По цене машина будет сопоставима с LADA Vesta – около 670 000 рублей. География модели пока не озвучивается.