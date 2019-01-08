Обновленный BMW 7-Series рассекретили в интернете

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Баварцы трудятся над обновленным BMW 7-Series, однако не торопятся его рассекречивать. Тем не менее, нашелся «фотошпион», который сделал это вместо производителя.

Речь идет о пользователе Twitter Стэне Радмене из Майами. Накануне он разместил в своем блоге фото, на котором обновленный BMW 7-Series запечатлен спереди. Судя по всему, американец сфотографировал машину на ее закрытой презентации.

На фото можно увидеть, что обновленный BMW 7-Series получил огромную фирменную решетку радиатора в духе нового вседорожника X7. При этом фары автомобиля, вероятно, получившие лазерные осветители, стали уже. Кроме того, нельзя не заметить больших воздухозаборников на переднем бампере новинки, которые намекают на то, что «фотошпион» запечатлел М-версию машины, или вариацию модели с пакетом М-Sport. Еще автомобиль получил две выштамповки с иным дизайном на капоте.

BMW Blog утверждает, что силовую линейку обновленной «семерки» представят моторы 3.0 с шестью цилиндрами, мощность которых составит 340-390 л.с. Также у машины будет гибридное исполнение, с агрегатом примерно на 400 л.с. Для «топового» 7-Series могут подготовить мотор от купе M850i. Речь идет об агрегате 4.4 V8, производительность которого достигает 530 л.с. По неофициальным данным, машину покажут будущей весной.