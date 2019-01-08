Эксперты назвали самые популярные автомобили с МКПП в России

Сегодня, 17:14

Отечественные аналитики выяснили, что в минувшем году, не учитывая декабрьские показатели, в России было продано 663 тысячи машин с МКПП.

Чаще всего отечественный потребитель, в стремлении обзавестись транспортом с МКПП, обращает внимание на марку LADA. За отчетный период «народный» бренд реализовал на внутреннем рынке 295,4 тысячи машин с «механикой».

Renault продала россиянам 94 тысячи машин с МКПП. Третьим лидером обсуждаемого сегмента стала KIA. Ее авто с «механикой» купили 41,4 тысячи потребителей.

В первую пятерку также вошли Volkswagen с результатом в 32,9 тысячи автомобилей и Hyundai, продавшая 39 тысяч машин с МКПП. Если расширить список лидеров до «десятки», то в нее войдут Skoda (27,8 тыс. ед.), Nissan (26,1 тыс. ед.), Chevrolet (25,7 тыс. ед.), «УАЗ» (18,1 тыс. ед.) и Datsun (15 тыс. ед.).