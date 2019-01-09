История ЗИС-301: Эксперты рассказали о создании первого советского лимузина

Сегодня, 05:00

История создания первого в СССР лимузина окутана секретами и интригами – не даром ведь большинство автолюбителей при упоминании марки ЗИС вспоминают о знаменитом американском Buick. Историки попробовали приоткрыть завесу тайны.

Оказывается, первые эскизы советского лимузина появились ещё в 1935 году – именно по ним были созданы 4 макета, отличавшиеся друг от друга лишь дизайном передней части и головной оптикой, в остальном же дизайн прототипов ничем не отличался от автомобилей, выходивших в то время на территории США – стилистика была схожей, но ни одну из существующих моделей ЗИС-301 не копировал.

Сравнение с «Бьюиками» началось тогда, когда в 1932 году с конвейера завода «Красный Путиловец» сошли первые лимузины Л-1, которые в точности повторяли Buick 32-90 – различия наблюдались лишь в выборе дисков для колёс и наличию шильдика. Но всё дело в том, что завод ЗИС не имел к данной разработке вообще никакого отношения, свой автомобиль они выпустили на 3 года позже, вдохновляясь как раз Л-1, но никак не американскими машинами.

От западного бренда советский лимузин отличался даже способом производства – его по большей части собирали на конвейере в ограниченных количествах, дабы не перегружать производство. Таким образом, ЗИС-101 окончательно сформировался в самостоятельный проект лишь в 1943 году, когда во время войны конструкторы решили выпустить лимузин с независимой передней подвеской и барабанными тормозами.