Облезает краска с порогов: Владельца новой LADA Granta FL разочаровал «косяк» «АвтоВАЗ»

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Автомобилисту полюбилась новая машина, но он обнаружил в ней недостаток, который поверг его в шок.

Один из отечественных «грантоводов» рассказал о своем «горе» с LADA Granta FL. Автомобилист сообщил, что купил себе новую машину, проехал на ней всего 3 000 км, а у нее уже облезает краска с порогов. Естественно «косяк» «АвтоВАЗ» разочаровал водителя, ведь при столь малом пробеге он просто непростителен.

Владелец LADA Granta FL отметил, что за 3 000 км пробега с машиной ничего не произошло, кроме неприятности с порогами. Автомобилист уже успел привыкнуть к своему транспорту, полюбил его, но теперь он намерен по гарантии требовать от производителя перекраску «Гранты». Владелец машины пообещал позже отчитаться о походе к дилеру.

Реакция пользователей интернета на видео «грантовода» была неоднозначной. Некоторые автомобилисты, уже успевшие познакомиться с LADA Granta FL, заявили, что у них и близко нет такой проблемы. Но нашелся один пользователь, который сообщил, что его знакомый купил такую же машину, недолго на ней поездил, и после очередного посещения автомойки краска кузова начала облазить.

В сети считают, что «АвтоВАЗ», невзирая на развитие и постепенно растущие цены на его продукцию, до сих пор нестабилен в вопросе качества своих машин. А потому, покупка «Лады» остается «лотереей», ведь покупателю может «попасться» хороший экземпляр, или же он получит авто с браком.