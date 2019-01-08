Чем порадует отечественный автопром: Производители озвучили свои планы на ближайшие несколько лет

Сегодня, 15:03

Совсем скоро в продаже должно появиться несколько актуальных интересных новинок, среди которых даже затесался один минивэн.

Наибольшие ожидания российских автолюбителей связаны с новой разработкой «АвтоВАЗ» – загадочным фургоном, заявку на специнвестконтракт которого представители компании уже подали в Минпромторг. Информации о проекте, носящем кодовое название LADA Van, на данный момент немного. Известно лишь, что скорее всего переработке подвергнется «каблучок» Renault Dokker, успешно продающийся в России чуть более года, а передняя часть Van получит элементы фирменного Х-стиля «АвтоВАЗ». Сроки реализации проекта пока не называются.

Однако уже в этом году с конвейера сойдут первые экземпляры LADA Granta Cross – данная модель будет собрана на базе второго поколения седана LADA Kalina и получит внушительный дорожный просвет, внедорожные шины, усиленную защиту днища и переработанную подвеску. Рестайлинг в середине 2019 года должен коснуться и LADA Granta Sport – на спорткар установят стильные бампера, спортивную подвеску, оригинальные колесные диски и тематическую отделку салона.

Помимо основного подразделения автозавода в Тольятти, новинку планирует выпустить его GM-подразделение. Речь идёт о фейслифтинге классической Chevrolet Niva, которая помимо свежего экстерьера получит ABS, систему коммуникации ЭРА-ГЛОНАСС и подушки безопасности. Наконец, уже в 2019 году стартует серийное производство «ГАЗелей-Next» с улучшенными силовыми установками от концерна Volkswagen, а Ульяновский автозавод выпустит долгожданный УАЗ «Патриот» с автоматической КПП.