«Шланг слетел с форсунки»: В сети показали работу дефектных стеклоомывателей LADA Priora

Сегодня, 06:00

Блогер опубликовал видеозапись, на которой видна крайне странная работа стеклоомывателей на LADA Priora.

Форсунка омывателя, видимо, получила механическое повреждение, из-за чего вода из него лилась в три разные стороны, не попадая при этом на само стекло. Жидкость выстреливала фонтаном, короткими порциями из устройства, оставляя мокрыми капот автомобиля, но никак не лобовое стекло.

Комментаторы в сети не только оценили заливистый закадровый смех, сопровождающий практически всё видео, но также предложили несколько способов устранения данной проблемы, ведь в морозное, зимнее время дефектная работа стеклоомывателей ни к чему хорошему привести не может. Один из автолюбителей порекомендовал владельцу «Гранты» промыть и продуть магистрали до форсунок стеклоомывателя, после чего, если проблема не исчезнет, можно будет заняться промывкой самого бачка и в случае крайней необходимости – непосредственно форсунок: «Отключи от форсунок сразу поймешь — качает до форсунок или нет!».

«Шланг слетел с форсунки», «Можно попробовать прочистить форсунку иголкой, 100% из-за этого, у меня было постоянно так» – отзывчивые приороводы тут же пришли на помощь водителю.