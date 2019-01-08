Пикап Jeep Gladiator получит спортивную версию Hercules

Сегодня, 15:14

Американский пикап Jeep Gladiator дебютировал в конце минувшего года, но пока автомобиль не вышел на рынок. Вероятно, в автосалоны дилерских центров грузовичок приедет в первом квартале текущего года.

Однако по интернету распространяется информация о создании «заряженной» версии пикапа Jeep Gladiator Hercules Performance. Но эти сведения не получили официального подтверждения, а разработка находится только на этапе изучения. В настоящее время эксперты проводят маркетинговое исследование относительно востребованности «прокачанного» пикапа, если на рынок выйдет «заряженный» пикап Ford Ranger Raptor.

Следует напомнить, что руководитель дизайнерского подразделения Jeep Марк Аллен уже намекал на будущую разработку более мощной и быстрой версии модели. На прошлом мотор-шоу в Лос-Анджелесе топ-менеджер говорил о скоростном внедорожнике, который скоро начнет создаваться.

По всей видимости, подкапотное пространство пикапа Jeep Gladiator Hercules Performance займет 6-цилиндровый мотор объемом 3,6 литра с производительностью 285 лошадиных сил. Также пикап станет обладателем более агрессивного дизайна.