Эксперты назвали ТОП-4 автомобиля до миллиона рублей, не стоящие своих денег

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Специалисты одного из тематических порталов выбрали 4 автомобиля до 1 миллиона рублей, которые практически не изменяются в конструкторском плане, однако цена на которые всё ещё продолжает стремительно расти.

На первом месте машин с завышенным ценником расположилась LADA Granta. На старте продаж её стоимость составляла не более 250 000 рублей, однако спустя несколько лет цена выросла в полтора раза и достигла отметки в 419 900 рублей, при этом сам автомобиль практически не изменился с тех пор – в базовой комплектации лишь прибавились розетки и подушка безопасности.

Далее идёт Renault Logan за 534 000 рублей. Более чем в полмиллиона производители оценивают седан, в котором неокрашенные зеркала соседствуют с отвратительными задними брызговиками. В «Логане» даже подсветки багажного отделения нет, стоит ли тут говорить о каком-либо комфорте. Замыкает тройку «лидеров» популярный в России Renault Duster, базовая комплектация которого обойдется покупателям почти в 700 000 рублей. За эти деньги в кроссовере не предусмотрено какого-либо бортового компьютера или даже подогрева хотя бы водительского кресла.

Последнее место в ТОП-4 автомобиля до 1 миллиона рублей, цены на которые слишком завышены, получает паркетник Changan CS35. Китайские производители смогли придать кроссоверу приятный внешний вид, но одним только дизайном никак не оправдать тот факт, что за 960 000 рублей на автомобиле предусмотрен лишь передний привод и безальтернативная механическая коробка передач, работающая совместно со слабеньким 113-сильным мотором.