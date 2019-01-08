Откровенно о «Гранте»: Честный отзыв о LADA Granta опубликовал в сети владелец

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Отечественный седан доказал свою надежность на дальних дистанциях.

Блогер с канала Negencars решил испытать надежность российского седана LADA Granta, осуществив поездку на дальнюю дистанцию. О поведении «Гранты» в путешествии в Дагестан и рассказал обзорщик.

По словам блогера, часть пути в Дагестан проходит по гравийной дороге, а другая часть – по горной. Перед поездкой в Дагестан автолюбитель проверил свою «Гранту» на исправность – с машиной было все хорошо. Пробег LADA Granta 2013 года выпуска составил около 100 000 км. Подкапотное пространство «Гранты занимает 1,6-литровый 8-клапанный 86-сильный мотор, а также автомобиль снабдили кондиционером, который рабо тал всю дорогу. Отправляясь в дальний путь, блогер думал, что по трассе ему не хватит мощности двигателя «Гранты» и ему придется отключить кондиционер, но за две недели путешествия седан вел себя хорошо и автомобилисту не пришлось выключать кондиционер.

Что касается комфорта дальних путешествий на LADA Granta, то блогер отметил, что ему понравилось ездить на «Гранте» - кондиционер работает нормально, можно даже добавить скорости охлаждения, сидеть за рулем также удобно, а звук двигателя в салоне машины почти не ощущается. По дороге автомобилист заправлялся некачественным топливом, но на работе двигателя это никак не сказалось – автомобиль продолжил ехать, только на индикаторе приборной панели появилось значение «Check». После путешествия по разбитым и горным дорогам, подвеска «Гранты» подверглась диагностике и вызвала шок у владельца – в ней ничего не надо было менять.