Эксперт: Немытая машина может принести много проблем автолюбителю

Сегодня, 13:09

Многие автовладельцы пренебрегают мойкой автомобиля особенно в зимний период времени. Поэтому автоэксперт раскрыл главную причину, по которой необходимо мыть авто и насколько часто это необходимо делать.

Помимо того, что грязь на машине портит презентабельность автомобиля, ухудшает обзор и может испачкать водителя и пассажиров, есть более веская причина мыть не пренебрегать мойкой авто.

Автоэксперт отметил, что зимой дорогу покрывают специальным реагентом, чтобы она не замерзала. Именно это химическое вещество отрицательно сказывается на поверхности кузова машины.

Существует миф, что слой грязи на авто позволит сохранить ЛКП в сохранности от реагента, но в действительности это не так. Более того из-за загрязнений водитель не сразу заметит пагубное действие химиката. Специалист советует мыть машину чаще, а после мойки использовать воск или восковую полироль, чтобы защитить кузов автомобиля от реагента.