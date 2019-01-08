Израильский стартап представил электромобиль-трансформер E-compact

Сегодня, 11:45

Молодая компания из Израиля City Transformer построила складной двухместный автомобиль под названием E-compact, обладающий полностью электрическим агрегатом. Такой транспорт отлично подойдет для населенных пунктов, где проблематично найти свободное парковочное место.

По словам израильских инженеров, электрокар E-compact обладает новаторской системой складывания шасси, способной с помощью нажатия кнопки моментально расшириться или сузиться. Внешне машина похожа на Renault Twizy и при необходимости может занять место мотоцикла на стоянке.

Дальность хода городского электромобиля при полной зарядке составит 150 км, а предельная скорость достигает отметки 90 км/ч. Первые массовые прототипы авто выйдут на дороги Тель-Авива в 2020 году. За E-compact в стандартном исполнении придется выложить от 10 500 долларов.