LADA New: Сеть рассмешило «чудо от АвтоВАЗ» – «восьмёрка с половиной»

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Необычный ВАЗ-2108 был замечен на дорогах России.

В сети показали видео с достаточно интересным экземпляром ВАЗ-2108. Автор ролика моментально окрестил автомобиль «восьмёркой с половиной» из-за крайне странной компоновки дверей.

Легендарный отечественный хэтчбек выходил на авторынок России исключительно в трехдверной компоновке, потому когда автор видео обнаружил на улице машину, у которой с одной стороны было две двери, а с другой – лишь одна, водительская, он не сумел сдержать своего удивления. Он прозвал необычную машину LADA New. Такое «чудо от АвтоВАЗ» рассмешило сеть.

Что примечательно, в 1997 году на заводе «АвтоВАЗ» выпускался оригинальный отечественный кроссовер «Лада Тарзан», представляющий собой внедорожник на базе ВАЗ-2108 и LADA 4x4, который имел как раз 4 двери и выпускался в двух модификациях – с 1,7-литровым и 1,8-литровым двигателями на 80 и 85 л.с. соответственно.

Популярности данная модель не снискала, однако за короткий промежуток времени «АвтоВАЗ» успел продать 2 500 экземпляров экстравагантного кроссовера. Потому нельзя исключать возможность того, что найденная «восьмёрка с половиной» была не собственноручной доработкой водителя, а тем самым «Тарзаном» от Тольяттинского автозавода.