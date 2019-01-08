«Развалилось всё в крошево!»: В сети назвали причины, из-за которых стоит удалять катализатор на KIA Rio

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Под обзором малоизвестного блогера, пытавшегося доказать, что за 300 000 километров пробега катализатор его KIA Rio нисколько не испортился, разгорелся серьезный спор владельцев корейских авто. Они убеждены, что обзорщик попытался их обмануть.

В своём видео он убеждал всех, что проехал 313 000 километров и за это время с автомобилем не случилось никаких проблем, а катализатор вообще выглядит, практически как новый. Комментаторы в сети, при этом, практически не сомневаются, что автор видео нагло лжёт, и приводят неоспоримые аргументы в свою пользу: «Да там и 100 000 пробега нет, защита коллектора не обоженная, на крепеже коррозии мало слишком! На моей KIA Rio 87 000 км пробега, там уже и крепеж ржавый, и выхлоп загибается. Обман!».

Другой автовладелец поделился собственным опытом езды с не удаленным катализатором. По его мнению, это – 100%-е зло, ведь после того, как он удалил данный агрегат, его Rio начала ехать гораздо резвее: «Сделан он из керамики, но больше похоже на скорлупу или мел! Всем рекомендую сразу после покупки машины снимать выпускной коллектор и целиком продавать на авито – думаю любители экологии купят, а себе покупать на разборке самый дешевый, вваривать пламегаситель и наслаждаться быстрой ездой!».

Один из комментаторов также рассказал, как ездил на KIA Rio с катализатором 6 лет и не испытывал особых проблем, пока однажды, прямо посреди дороги, его автомобиль не начал беспричинно глохнуть: «Очень быстро машина стала затухать и 100 км я преодолел с трудом. Что произошло, я догадывался и по приезду поехал именно на ремонт глушителей. Что могу сказать: хана мотору, расход масла 1 литр на 2000 км. Когда мастер принес мне показать на что похож катализатор, я был шокирован. Там просто развалилось все в крошево!».