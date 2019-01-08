Автоэксперты рассказали об изменениях в ПДД в 2019 году

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С новым годом вступают в силу новые правила дорожного движения, которые давно разрабатывало правительство. Автоэксперт рассказал, о каких нововведениях нужно знать водителю.

В 2019 году поменялись стандарты госномеров, которые вступили в силу 1 января согласно приказу № 555 ст Росстандарта. Новый ГОСТ предполагает сразу несколько обновлений: для мотоциклов знаки уменьшили, а для ТС запрещенных на дорогах общего пользования предложены дополнительные номера.

Особые обозначения получат праворульные и американские авто, а также спортивные и ретромобили. Действительными становятся двухстрочные номерные знаки. Также для Ленинградской области для машин с ГБО предусмотрено снижение транспортного налога, который обеспечит 50% экономии с 2019 по 2026 года.

С 2019 года появилась электронная база ТС, камеры начали фиксировать авто без ОСАГГО, действует новый расчет коэффициента «бонус-малус» для автострахования, который станет проще и выгоднее для водителей, которые не попадали в ДТП.

В связи с повышением ставки НДС до 20% и акцизов стоимость бензина вырастет в ближайшее время. Теперь деньги со штрафов направят в региональные ведомства дорожного хозяйства, которые отвечают за ремонт дорог и обеспечения безопасности движения. Также в России появился реестр выпускников автошкол в виде единой базы данных Рособрнадзора, которую могут просматривать сотрудники ГИБДД.