Царапины по всему кузову: О состоянии ЛКП Ford Focus 3 рассказал эксперт

Сегодня, 08:53

Профессиональные автоподборщики рассказали о попавшемся им подержанном Ford Focus 3, состояние ЛКП которого привело их в ужас.

По словам экспертов, к ним часто обращаются с просьбой – найти тот или иной автомобиль именно в родном лакокрасочном покрытии. Неважно, 2005 года выпуска или 2016 – большинство клиентов настаивает именно на данном пункте, при этом их бюджет, зачастую, не предусматривает данной возможности, ведь купить машину они хотят по нижней ценовой планке: «Важно помнить, что косметические покрасочные работы – это абсолютно нормально, без них у достаточно старых автомобилей дело практически не обходится!».

Свои доводы специалисты решили подтвердить конкретным примером, рассмотрев Ford Focus 2011 года выпуска с пробегом в 80 000 километров. Краска у него родная, но состояние кузова «американца» явно не самое лучшее – на передних крыльях обнаружены задиры и царапины, также им подвержены двери автомобиля.

ЛКП заднего бампера выглядит ещё более-менее прилично, но вот задние же крылья сплошь покрыты глубокими царапинами, тут и там появились первые «жучки».

Передний бампер так и вовсе привёл обзорщиков в ужас – видимо, «Фокус» перенёс серьезную аварию, поскольку данная кузовная деталь не только смята, но и подвержена воздействию ржавчины – пятна коррозии покрывают бампер во многих местах. «Тут ещё и на крыле вмятины есть, и это не говоря об ужасном состоянии ЛКП! В такой ситуации лучше бы он был перекрашенным», – резюмировали подборщики.