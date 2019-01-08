«Ему только направление укажи»: Владелец Mitsubishi Pajero Sport остался в восторге от внедорожника

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Автомобилист убежден - Mitsubishi Pajero Sport идеально подходит для всех случаев жизни: в нём можно комфортно передвигаться по городу, преодолевать суровое бездорожье или отправляться в длительное путешествие.

«Ему дороги не нужны, только направление укажи!», – владелец «японца» в восторге от проходимости своего автомобиля. Из неоспоримых преимуществ выделить можно подключаемый полный привод Super Select и внушительную вместительность багажника Pajero Sport.

Несмотря на крупные габаритные размеры, спортивный «Паджеро» прекрасно себя чувствует как на трассе среди множества машин, так и на серьезном бездорожье или при парковке. Существенных недостатков у автомобиля владелец не обнаружил, лишь в первое время высокий центральный тоннель казался ему неудобным и мешал, но спустя несколько месяцев езды водитель смирился с данной проблемой.

Помимо этого, он отметил, что на слишком неровной дороге Mitsubishi Pajero Sport имеет свойство «клевать носом» из-за чересчур длинного кузова. Также автовладелец рассказал о том, что за год эксплуатации у его внедорожника не было ни одной серьезной поломки, потому его надежность может быть оценена выше всяких похвал.