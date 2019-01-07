Эксперты выяснили, можно ли купить хорошую подержанную иномарку за 69 000 рублей

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Автомобильные блогеры попытались разыскать «не убитую» иномарку за минимальную цену. Найденную машину эксперты пообещали разыграть среди своих зрителей.

Воронежские блогеры в рамках пешего путешествия в Москву собирали донаты от своих зрителей. На собранные деньги эксперты хотели найти дешевую иномарку и разыграть ее. Авторитетный блогер с канала «Ильдар Авто-подбор» решил помочь в поиске машины за 69 900 рублей.

Сначала блогеры «наткнулись» на Mitsubishi Colt, машина была дешевой, но с проблемными документами. Далее эксперты разыскали дешевый Mercedes-Benz 190, однако машина тотально поржавела.

Далее блогеры нашли Honda Civic. Объявление было привлекательным, но оказалось, что иномарка сильно погнила и имела сквозные дыры в кузове, образованные коррозией.

В итоге, эксперты разыскали Mazda Protege и Suzuki Baleno, но оба автомобиля стоили больше 69 000 рублей. «Сузуки» продавал перекупщик, и эксперты решили не покупать эту машину. «Мазда» же им понравилась, так как она пребывает в хорошем состоянии, и она ранее не меняла владельцев. За Protege блогеры заплатили 95 000 рублей.