«Китайская прокачка»: ТОП-10 лучших товаров для LADA XRay с AliExpress назвали в сети

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Стильные, а главное бюджетные аксессуары упростят эксплуатацию модели от «АвтоВАЗ».

В сети назвали ТОП-10 товаров с китайского онлайн-маркета AliExpress, которые идеально подойдут для LADA XRay. Рейтинг возглавил стильный кожаный чехол для ключей за 250р, который подойдет не только для «Иксрея», но и для LADA Granta, Vesta и Largus. Второй товар – «бровки» на зеркала заднего вида, защищающие стекла от дождя и снега – крепятся легко и стоят всего 50 рублей.

На следующем месте в списке расположились защитные накладки на пороги из нержавеющей стали. В комплекте за 900 рублей идёт 4 экземпляра – по 2 пары разного размера. Далее идут декоративные коврики в салон LADA XRay – в наборе присутствует 15 элементов для пола, дверных панелей и подстаканников, на выбор доступно 3 цвета: красный, синий и белый – последний, при этом, светится в темноте. Цена вопроса – 660 рублей.

Пятый товар – стильные хромированные накладки для дверных ручек, позволяющие выделить их на фоне однотонного кузова. За 4 накладки придется отдать 760 рублей. На следующей позиции в рейтинге полезных аксессуаров расположились наклейки из углеродного волокна на пороги отечественного кроссовера – можно выбрать белый или красный набор, стоимость в 600 рублей останется неизменной.

Седьмая строка в списке товаров для «китайской прокачки» LADA XRay отдана нейлоновой сетке с четырьмя крючками-фиксаторами за 300 рублей, которая необходима для комфортной перевозки мелких грузов.

Также в ТОП-10 лучших товаров для LADA XRay с AliExpress вошли накладки на пороги с подсветкой (1 600 рублей), акулий «плавник» на крышу вместо антенны (600 рублей) и подставка для хранения зонтика (205 рублей).