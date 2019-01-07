На что способен китайский «Прадик»: Зимний тест-драйв Haval H9 засняли на видео

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В интернете продемонстрировали возможности китайского внедорожника на заснеженном бездорожье.

На популярном видеохостинге YouTube появился видеоролик, на котором показали, что может китайский «Прадик» на бездорожье. Зимний тест-драйв Haval H9 представил автоблогер с ником Lirico.

Китайский внедорожник Haval H9 вывели на зимние покатушки, чтобы выяснить его способности в зимний период. Поднебесный внедорожник без проблем покорял бездорожье, заполненное густым снегом с включенным автоматическим режимом и активированной ESP. Автомобиль отлично входил в повороты и демонстрировал свое хорошее поведение на заснеженных участках бездорожья. Затем были включены блокировка заднего дифференциала и понижающая передача, что еще улучшило проходимость «Хавейла».

Под капот Haval H9 получил моторы объемом 2, 0 литра с отдачей 190 и 245 «лошадок». Агрегаты приводятся в действие 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. До первой «сотни» внедорожник разгоняется за 12,4 секунд, а россиянам машина доступна от 2 559 900 рублей.