«Тюнинг, который мы заслужили»: В сети показали примеры «колхозных» авто

Сегодня, 15:07

В сети появилась подборка фото автомобилей, получивших не самый удачный тюнинг, который в народе называют «колхозным». Подобным образом «дорабатывают» в основном российские машины и старые иномарки.

Многие автомобилисты, желающие привлекать внимание на дороге, переделывают на машинах выхлопные трубы, зачастую руководствуясь правилом: чем больше, тем лучше. Однако выглядит это скорее странно и отталкивающе, чем привлекательно.

Ещё один атрибут, без которого любители «колхозного» тюнинга не могут представить спортивный автомобиль – это цветные брызговики. Их можно увидеть даже на гнилом ВАЗ-21099, который к не имеет никакого отношения к автоспорту.

Автовладельцы устанавливают также большие бампера, с которыми удобно ездить разве что по идеальным дорогам. Популярностью пользуется и установка большого воздухозаборника на капоте, при этом дорабатывать мотор и КПП, как считают ценители подобного тюнинга, вовсе не обязательно.

Также на тюнинговых отечественных автомобилях часто можно увидеть антикрыло, причём обязательно огромное, почти как на спорткаре Dodge Daytona. Большие спойлеры ставят и на KIA Cerato, и на другие иномарки в возрасте более 10 лет.

Отдельного упоминания заслуживают самые странные решения вроде «спойлера» из дерева или «обвеса» из картона. «Тюнинг, который мы заслужили», – пишут интернет-пользователи.