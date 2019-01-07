В сеть попали первые рендеры нового Ford Kuga

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Не так давно на дорожных тестах шпионы запечатлели американский кроссовер Ford Escape, известный в России как Ford Kuga. Использовав полученные фото, журналисты российских изданий представили свою визуализацию нового паркетника.

Ford Kuga нового поколения обзаведется абсолютно новым кузовом, исполненным в стиле нового Ford Focus, дебют которого прошел весной минувшего года. Паркетник оснастят такими же фарами и радиаторной решеткой, не исключается, что расположение противотуманок будет похожим.

Пластиковые боковины в новом Ford Kuga будут мягче, чем в Ford Focus. Сообщается, что новый кроссовер оснастят защитным обвесом из неокрашенного пластика. В задней части тоже можно найти общие черты с новым Forrd Focus – расположение фонарей и ниши номерного знака. Дебют новинки вероятно пройдет во втором полугодии 2019 года.