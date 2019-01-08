Эксперты назвали авто из Японии, о которых в России почти никто не знает

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Многие россияне предпочитают японские автомобили и ни на что их не променяют. Но существуют малоизвестные японские автомобили с правым расположением руля.

Эксперты подготовили рейтинг таких машин, привезенных из Страны Восходящего Солнца. В основном эти авто востребованы на Дальнем Востоке, но в центральной России редко встречаются.

Прежде всего эксперты отметили семейный минивэн Toyota Noah, обладающий 8-местным салоном и 2-литровым двигателем в комплекте с АКПП. Цена такого авто составит от 1 400 000 рублей. Второе место досталось Nissan Serena с салоном, рассчитанным на 8 человек. Этот автомобиль снабдили 2-литровым гибридным 150-сильным агрегатом.

ТОП-3 японских автомобилей, о которых в России почти никто не знает закрыл Suzuki Solio с 1,2-литровым 90-сильным мотором. За него придется отдать 900 000 рублей.