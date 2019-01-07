«Вне асфальта»: Турбированная LADA 4x4 потягалась с BMW, Audi и Range Rover на бездорожье

Сегодня, 16:00

Российский внедорожник уступает знаменитым автомобилям по скорости, но по вседорожным параметрам превосходит их.

Специалисты начали развивать интересное направление, получившее название «дрэг вне асфальта», суть которого заключается, что на бездорожье соревнуются разные автомобили. Блогеры показали, как турбированная LADA 4x4 потягалась с автомобилями прославленных марок BMW, Audi и Range Rover.

Audi C610 c 3-литровым мотором и полным приводом и BMW с 3-литровым дизельным агрегатом вырвались вперед и финишировали с почти одинаковым результатом на заснеженном бездорожье, обставив своих соперников на дрэге – Land Rover Freelander и Subaru Legacy соответственно.

Audi A6 с дизелем вышла на старт против Volkswagen Touareg, но обойти немецкий внедорожник у нее не получилось. А известный всем внедорожник LADA 4x4 поставили в гонку вместе с японским полноприводным седаном Toyota Corolla, который обошел отечественный внедорожник в дрэге «вне асфальта».

Следующими вышли «Нива» и Suzuki Jimny. Сперва «Нива» вырвалась вперед, но ближе к финишу японский внедорожник сравнялся с отечественным. Также LADA 4x4 соревновалась с Volkswagen Tiguan, но не смогла превзойти его в скорости на заснеженной трассе. Позже специалисты приехали к крутой заснеженной горке и пытались заехать на нее, используя все имеющиеся автомобили.

Премиальный внедорожник Range Rover не смог заехать на данную возвышенность, забуксовав в самом конце пути, а немецкий седан Audi A6 без проблем выехал на горку. Турбированный LADA 4x4 без проблем и зрелищно взобрался на возвышенность, а BMW X3 с включенным ассистентом спуска-подъема завяз в снегу в самом начале горки, но и позже, выбравшись не смог покорить возвышенность.