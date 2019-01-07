Тюнинг по-русски: Тонировка фар ВАЗ-2114 женскими колготками «взорвала» сеть

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Порой российские автомобилисты поражают своим стремлением к улучшению машины.

Накануне отечественный автомеханик показал в сети ВАЗ-2114, тонированный женскими колготками. Мастер не мог не поделиться со своими зрителями увиденным – настоящий тюнинг по-русски. Механик отметил, что тонировка незначительна, но ощутима.

Тонировка фар ВАЗ-2114 женскими колготками «взорвала» сеть. Такой способ «тюнинга» рассмешил многих пользователей интернета. Однако, как оказалось, владелец «14-й» не был первым в использовании колготок для тонировки фонарей.

В комментариях к видеоролику оказалось несколько автомобилистов, которые еще 10 лет назад практиковали такую «модернизацию».