Тюнинг по-русски: Тонировка фар ВАЗ-2114 женскими колготками «взорвала» сеть

Порой российские автомобилисты поражают своим стремлением к улучшению машины.
Накануне отечественный автомеханик показал в сети ВАЗ-2114, тонированный женскими колготками. Мастер не мог не поделиться со своими зрителями увиденным – настоящий тюнинг по-русски. Механик отметил, что тонировка незначительна, но ощутима.
Тонировка фар ВАЗ-2114 женскими колготками «взорвала» сеть. Такой способ «тюнинга» рассмешил многих пользователей интернета. Однако, как оказалось, владелец «14-й» не был первым в использовании колготок для тонировки фонарей.
В комментариях к видеоролику оказалось несколько автомобилистов, которые еще 10 лет назад практиковали такую «модернизацию».
Примечательно, что автомобилисты без всяких шуток указывают на плюсы тонировки колготками. Во-первых, такой способ требует минимальных затрат денег и времени. Во-вторых, такая тонировка не снижает «заметность» фар для других автомобилистов. Кроме того, способ очень прост: если нужно сделать усиленную тонировку, нужно снизить натяжку колготок на фонарях или использовать колготки в несколько слоев.