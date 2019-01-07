Какой «таз» купить: О выборе между LADA Granta, Kalina и Priora рассказал опытный водитель

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Достоинства и недостатки трех отечественных автомобилей раскрыли в сети.

Блогер с канала NEGENCARS решил поделиться своим мнением о таких отечественных авто, как LADA Granta, LADA Kalina и LADA Priora. Стоит отметить, что опытный водитель обладал всеми тремя российскими машинами. Сравнение моделей поможет потенциальным покупателям, которые не знают, какой «таз» лучше купить.

По словам блогера, самым лучшим вариантом из вышеперечисленных является LADA Granta. Эта легковушка обладает массивными и прочными воздуховодами. Также дверь в «Гранте» просто разобрать – в «Калине» и «Приоре» при разборке двери сломалась кнопка стеклоподъемника.

Отмечается, что в «Гранте» намного лучше шумоизоляция, чем в LADA Kalina и LADA Priora. Коробка переключения передач в ней также изменилась в лучшую сторону в сравнении с КПП в «Приоре» и «Калине».

Наличие подстаканников в «Гранте» блогер также назвал плюсом – в «Приоре» и «Калине» этого приспособления не было. Кондиционер в LADA Granta работает нормально – отсутствуют «провалы» мощности, а наличие всевозможных полочек в салоне делает ее комфортным автомобилем.

Но не только на преимуществах «Гранты» говорил эксперт. В сравнении с «Калиной», у LADA Granta хуже дальний свет. Задняя часть «Гранты» тоже уступает по привлекательности «Калине», отметил блогер.