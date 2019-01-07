Даже не снимают «приборку»: В автосервисе рассказали, как скручивают пробег на KIA Optima

Сегодня, 11:32

Сотрудники автосервиса продолжают предоставлять услуги по «смотке» пробега в Подмосковье, не стесняясь рекламировать их в сети.

В свежем видео на YouTube-канале мастера показали, насколько легко можно «исправить» цифры на одометре автомобиля KIA Optima 2018 года выпуска. Стоит отметить, что профессионалы даже не снимают «приборку», используя для своих целей диагностический разъём OBD.

Некоторые мошенники используют так называемые «мультимарочные» сканеры, которые подходят для машины любого бренда. Другие приобретают официальные диагностические сканеры. Поскольку пробег скручивается во всех блоках автомобиля, то узнать настоящий пробег становится невозможным даже у официальных дилеров.

На KIA Optima, как и у всех остальных автомобилей от KIA или Hyundai, диагностический разъём находится под блоком с предохранителями в салоне. Как и хотел заказчик, на «Оптиме» пробег «откорректировали» до 900 км. К сожалению, пока автопроизводители не придумали, как защитить «мозги» машины от подобных вмешательств.

Именно из-за того, что находится немало мастеров, готовых предоставлять данную услугу, всё больше водителей при покупке автомобиля на вторичном рынке ориентируются не на показатель на одометре, а на состояние машины.