LADA Vesta испытали на заснеженном бездорожье

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Автолюбители решили понаблюдать за поведением LADA Vesta на заснеженном бездорожье. Стоит сказать, что на тесты вывели стандартное исполнение «Весты», а не вседорожную версию с увеличенным дорожным просветом.

Обладатель «Весты» проехался на своей машине по сугробам с включенной и отключенной противобуксовочной системой (TCS), которая поставляется в начальной комплектации. Этот автомобиль не предназначен для преодоления бездорожья, но с горки LADA Vesta с активированной TCS смогла съехать, а затем выехать на небольшую возвышенность.

Интересно, что с отключенной системой отечественная «четырехдверка» продемонстрировали хорошие вседорожные параметры. В какой-то момент автомобиль застрял, но сдал назад и выбрался с разгона из снежного плена. Автомобилисты считают, что с отключенной TCS «Веста» лучше преодолевает снежное бездорожье.

Мимо таких тестов не смогли пройти пользователи сети, удивившиеся способностям «Весты». Но все же ряд комментаторов считает, что для этих целей лучше обзавестись LADA 4x4 ил любой вседорожной версией LADA Vesta с 203-миллиметровым клиренсом. «Не мучайте Весту, лучше «Ниву» купите» - подвел итог один из пользователей.