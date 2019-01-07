Уникальный шестиколесный пикап «Нива» выставлен на продажу на «Авито»

Сегодня, 11:00

На онлайн-площадке «Авито» появилось объявление о продаже уникального шестиколесного пикапа на базе «Нивы».

Отечественные умельцы в основу пикапа взяли модель LADA 4x4 2002 года. Помимо удлиненной грузовой платформы и дополнительной оси автомобиль наделили более производительным мотором, мощность которого составляет 150 л.с.

Уникальный пикап усилен трубчатым металлическим каркасом, получил силовой багажник на крыше, дополнительную светотехнику, боковые подножки, внедорожную резину. Спереди автомобиль немного напоминает «Хаммер», так как получил усиленный бампер и особую черную радиаторную решетку.