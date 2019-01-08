О «хите с вторички» Volkswagen Tiguan рассказал блогер

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Даже при пробеге более 100 000 км немецкий кроссовер остаётся в хорошем состоянии.

На канале «Большой тест-драйв» на YouTube появился обзор на подержанный Volkswagen Tiguan первого поколения. Данный кроссовер был куплен за 1 100 000 рублей в апреле 2013 года и с тех пор преодолел 132 000 км. Этот автомобиль имеет вторичный окрас, также пришлось поменять заднюю дверь.

Под капотом Volkswagen Tiguan разместился 2,0-литровым дизельным мотором, который сочетается с «автоматом». По словам владельца, за всё время эксплуатации у него не возникло никаких проблем. Изначально он менял масло раз в 15 000 км, а затем стал делать это раз в 10 000 км. Однако на автомобиле были заменены втулки стабилизаторов и передние амортизаторы.

На данный момент единственная проблема данного «Тигуана» это стук слева, возникающий при движении до 40 км/ч. В целом недостатками модели является чувствительность мотора к качеству топлива, сажевый фильтр, который постоянно забивается, слабые опорные подшипники амортизаторов. Помимо этого, у кроссовера может выйти из строя ремень ГРМ, сайлентблоки передних рычагов и подвесной подшипник кардана.

Блогер уверен, что Volkswagen Tiguan «хит с вторички», так как это надёжный автомобиль, прекрасно подходящий для каждодневной эксплуатации.